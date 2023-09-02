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Должны быть в гардеробе: эти стильные джинсы идут всем без исключения

2 сентября 2023 09:35
Должны быть в гардеробе: эти стильные джинсы идут всем без исключения

Они дополнят любой образ.

Мода меняется каждый сезон. Дизайнеры и стилисты задают новые тренды, под которые приходится подстраиваться современным девушкам. Касается это даже моделей джинсов.

Еще 10 лет назад все модницы ходили в обтягивающих брюках из денима с заниженной талией. Последние годы на подиумах, напротив, властвовали просторные «момсы» и «бойфренды». Однако эксперты советуют ориентироваться не только на актуальные новинки, а выбирать модели, проверенные временем и которые подойдут каждой фигуре.

Есть джинсы, считающиеся в Европе абсолютно универсальными. Местные девушки любят их за неповторимый стиль и фасон, который идет всем без исключения. Это так называемые «bootcut». Чем-то такие джинсы напоминают обычные «клеши», но они не так сильно расширяются к низу.

Подобные брюки облегают женственные бедра и свободно садятся на щиколотки. Такой удачный крой позволяет подчеркнуть очертания фигуры и визуально удлинить ноги. А еще модель хорошо сочетается с любым верхом.

Должны быть в гардеробе: эти стильные джинсы идут всем без исключения
Фото: Unsplash, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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