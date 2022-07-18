Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Россиянам раскрыли глаза на поступок лишившейся работы Захаровой: «Должно быть стыдно»

Россиянам раскрыли глаза на поступок лишившейся работы Захаровой: «Должно быть стыдно»

18 июля 2022 16:45
Россиянам раскрыли глаза на поступок лишившейся работы Захаровой: «Должно быть стыдно»

Марк Варшавер заявил, что дочь легендарного режиссера дискредитирует «Ленком».

После смерти Марка Захарова в 2019 году в его культовом театре «Ленком» наблюдается глубокий раскол. Некоторые эксперты винят в этом дочь режиссера Александру Захарову. Она неоднократно конфликтовала с директором театра Марком Варшавером, считая, что при его руководстве «Ленком» идет ко дну. Кроме того, актриса подала иск в суд, заявляя, что как наследница имеет все права на спектакли отца.

В результате Захарова сосредоточена на спорах, а не на работе. К тому же в постановках театра ее заменили актрисами из второго состава. А Варшавер на днях раскрыл глаза на поступок актрисы. По его словам, она уже испортила репутацию громкой фамилии и дискредитировала «Ленком» постоянными интригами. Директор театра подчеркнул, что друзей в труппе у Захаровой не осталось.

8 глупых киноляпов в культовых фильмах, которые заставили взвыть историков

«Ей должно быть стыдно», — отметил Варшавер в беседе с изданием «Телепрограмма.pro».

Кстати, ранее артисты «Ленкома» Александр Збруев, Александр Лазарев-младший и Анна Якунина также отмечали, что в своей борьбе Захарова переходит все границы. Труппа недовольна скандалами, которые бушуют в театре.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Related video