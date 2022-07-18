Россиянам раскрыли глаза на поступок лишившейся работы Захаровой: «Должно быть стыдно»

После смерти Марка Захарова в 2019 году в его культовом театре «Ленком» наблюдается глубокий раскол. Некоторые эксперты винят в этом дочь режиссера Александру Захарову. Она неоднократно конфликтовала с директором театра Марком Варшавером, считая, что при его руководстве «Ленком» идет ко дну. Кроме того, актриса подала иск в суд, заявляя, что как наследница имеет все права на спектакли отца.

В результате Захарова сосредоточена на спорах, а не на работе. К тому же в постановках театра ее заменили актрисами из второго состава. А Варшавер на днях раскрыл глаза на поступок актрисы. По его словам, она уже испортила репутацию громкой фамилии и дискредитировала «Ленком» постоянными интригами. Директор театра подчеркнул, что друзей в труппе у Захаровой не осталось.

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«Ей должно быть стыдно», — отметил Варшавер в беседе с изданием «Телепрограмма.pro ».

Кстати, ранее артисты «Ленкома» Александр Збруев, Александр Лазарев-младший и Анна Якунина также отмечали, что в своей борьбе Захарова переходит все границы. Труппа недовольна скандалами, которые бушуют в театре.