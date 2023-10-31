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Должна на коленях стоять: Пугачевой есть за что извиниться перед певцом SHAMAN

31 октября 2023 20:15
Должна на коленях стоять: Пугачевой есть за что извиниться перед певцом SHAMAN

Певица наломала дров.

Алле Пугачевой часто дают непрошеные советы. Многим не дают покоя неблаговидные поступки Примадонны. Выступила в качестве полиции нравов и Ольга Зарубина.

Победительница шоу «Суперстар!» встала на защиту Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. По ее уверению, певец мог добиться успеха намного раньше, если бы ему не вставляла палки в колеса «женщина, которая поет».

Знаменитость отметила: теперь Алла Борисовна должна на коленях стоять перед молодым музыкантом и вымаливать у него прощения за то, что мешала его карьере.

«Многие артисты от нее пострадали», — подчеркнула она в беседе с изданием «Московский комсомолец».

Помимо исполнителя хита «Я русский», звезда назвала еще парочку коллег, которые впали в немилость к матери Орбакайте. Среди них, например, Сергей Чумаков и Татьяна Анциферова, которой когда-то прочили статус чуть ли не главной звезды СССР.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press,
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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