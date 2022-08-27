«Должна была соответствовать»: как сложилась жизнь дочери-хулиганки Валентины Талызиной

Валентина Талызина стала матерью в 1969 году, родив дочь Ксению. Большую часть времени артистка проводила на съемочной площадке, поэтому воспитанием дочери занималась бабушка. В итоге наследница знаменитости прослыла главной хулиганкой в своей школе.

Как рассказала сама Ксения, она всегда боялась гнева своей матери, когда та возвращалась с родительского собрания. Талызина старалась воспитывать ее в строгости и всегда ругала за лень. И именно поэтому Ксения боялась становиться актрисой и идти по стопам матери. Ведь кроме высоких ожиданий публики она бы столкнулась с требованиями матери.

«Я должна была все время соответствовать, не позорить ее фамилию», — вспоминает Ксения на страницах «Каравана историй».

В итоге ей все же удалось прославиться. Сегодня Ксения Хаирова известна как одна из самых талантливых актрис, а за годы карьеры ей удалось поучаствовать практически в 30 проектах.