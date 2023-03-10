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Должна была пойти по стопам отца: куда пропала единственная дочь Будулая

10 марта 2023 14:30
Должна была пойти по стопам отца: куда пропала единственная дочь Будулая

Звездная наследница добилась своего.

Зрители помнят Михая Волонтира по роли Будулая в фильме «Цыган». Однако не все поклонники знают, что в этой картине в эпизодической роли засветилась и маленькая дочь артиста Стелла.

Тогда казалось, что звездная наследница пойдет по стопам отца и построит успешную карьеру в кино. С самого детства она была погружена в актерскую жизнь, поскольку артисткой была и мама Стеллы — Ефросинья Добындэ. Тем не менее, когда девочка выросла, то выбрала для себя совсем другой путь.

Стелла поступила в университет на факультет международных отношений, а после устроилась на работу в Министерство иностранных дел Молдавии. Единственной наследнице Будулая удалось добиться своего и стать успешным дипломатом. Впоследствии она уехала во Францию, где родила дочь, которую назвала Кэтэлиной. Сегодня, как пишут в Сети, звездная наследница живет на две страны.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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