Должна была пойти по стопам отца: куда пропала единственная дочь Будулая

Зрители помнят Михая Волонтира по роли Будулая в фильме «Цыган». Однако не все поклонники знают, что в этой картине в эпизодической роли засветилась и маленькая дочь артиста Стелла.

Тогда казалось, что звездная наследница пойдет по стопам отца и построит успешную карьеру в кино. С самого детства она была погружена в актерскую жизнь, поскольку артисткой была и мама Стеллы — Ефросинья Добындэ. Тем не менее, когда девочка выросла, то выбрала для себя совсем другой путь.

Стелла поступила в университет на факультет международных отношений, а после устроилась на работу в Министерство иностранных дел Молдавии. Единственной наследнице Будулая удалось добиться своего и стать успешным дипломатом. Впоследствии она уехала во Францию, где родила дочь, которую назвала Кэтэлиной. Сегодня, как пишут в Сети, звездная наследница живет на две страны.