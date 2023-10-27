Долину шокировали новости о родстве с этой известной российской актрисой

Творческие династии — не такое уж редкое явление. Но случается так, что двое родственников становятся знаменитыми, даже не подозревая о существовании друг друга. Так случилось и с Ларисой Долиной. Только в 2021 году она узнала, что ее потерянную сестру знает вся страна.

Оказалось, что мать певицы приходится кузиной маме Ирины Апексимовой. Когда в середине восьмидесятых актриса начала сниматься в кино, ее троюрдная сестра уже была известной по всему СССР артисткой.

Сама Ирина с детства знала о связях между ними, но случая представиться известной родственники никак не появлялось. Только когда обе знаменитости приняли участие в шоу «Две звезды», актриса поведала Долиной об их связи. Певица была в шоке, но постаралась наладить общение с родственницей. Сегодня они не только дружат, но и часто работают вместе. Ирина руководит Театром на Таганке, куда приглашает Ларису Александровну для выступлений.