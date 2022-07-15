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Долина жестко ответила хейтерам: трех слов хватило

15 июля 2022 18:09
Долина жестко ответила хейтерам: трех слов хватило

Артистка не стерпела гневные сообщения в свой адрес.

Лариса Долина прокомментировала нападки пользователей Сети из-за своих фото в купальнике. Знаменитость призналась, что старается жить полной жизнью.

Не так давно в таблоидах появились снимки 66-летней артистки, которая позирует в раздельном светло-сером купальнике. Как отметили пользователи Сети, Долиной нужно выбирать более скромные образы и стараться как можно меньше хвастаться фигурой в своем возрасте.

Как призналась сама Долина, она не считает, что должна ограничивать себя в чем-то, если осенью этого года она будет встречать 67-летие. По словам певицы, она пытается любить себя и жить полной жизнью, поэтому не страшится нападок ненавистников.

«Я вас не боюсь!» — заявляет артистка в своем Telegram-канале.

Также исполнительница порекомендовала своим фанаткам жить по ее принципам и не давать возрасту ограничивать себя в чем-либо.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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