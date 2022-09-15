Долина жестко отказалась от сотрудничества с известной певицей: это не Пугачева

Лариса Долина неоднократно демонстрировала свой непростой характер и прохладное отношение к коллегам. Вот и на этот раз певица не стала скрывать пренебрежение к известной и многими любимой исполнительнице.

Ранее в СМИ писали о конфликте народной артистки с Аллой Пугачевой. Якобы две яркие звезды не могли поделить между собой отечественный шоу-бизнес. Теперь же Долина «прошлась» по экс-ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой, решившей развивать сольную карьеру.

Знаменитость жестко отказалась от сотрудничества с теледивой и нашла для своего решения весомый аргумент.

«Как-то не по мне это», — заявила Долина в интервью порталу Teleprogramma.

При этом она посчитала нужным уточнить, что согласилась бы на коллаборацию с бывшим возлюбленным Бузовой — блогером Давидом Манукяном, ведь он, в отличие от Ольги, «поющий человек».