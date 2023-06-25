Долина засветилась с молодым красавцем: фото попытались удалить, но было поздно

Красавец рядом с певицей годится ей во внуки.

67-летнюю Ларису Долину заметили с привлекательным молодым человеком. Образ спутника певицы вызвал бурное обсуждение в Сети.

Постройневшая на 20 килограммов артистка стала не только активно носить откровенные наряды, но и появляться в обществе молодых красавчиков. Выложив новую фотографию в свой микроблог, Долина спровоцировала настоящий скандал.

Рядом с Ларисой Александровной на фото жгучий брюнет, костюм которого напоминает одежду католических священников: на воротнике черной футболки четко выделяется белоснежная колоратка. Красавец оказался известным дизайнером Джемалом Махмудовым, который выбрал столь экстравагантный образ для собственного дня рождения. Именно он является создателем многих ярких образов, в которых выходит в свет Долина.

Однако выложенное фото вызвало бурное возмущение со стороны фанатов. Певицу заподозрили в романе с парнем, годящимся ей во внуки. Еще сильнее поклонники осудили наряд дизайнера. По мнению комментаторов, использовать в образе одежду священника было неуместно.

Раскаявшаяся певица поспешила удалить фото, но было поздно: его успели не только увидеть, но и сделать скриншоты.