Долина при всех рассекретила тесную связь с Магомаевым: «Память не угаснет»
Артистка поспешила посвятить важному мужчине пылкую речь.
Певица Лариса Долина опубликовала трогательное сообщение. Впервые артистка созналась, кто на самом деле дарил ей творческое вдохновение.
Вот уже практически половину века Долина выступает на сцене, гастролируя по всей стране. К мнению певицы прислушивается Филипп Киркоров, совета спрашивает певица Валерия. Сама же Долина, как оказалось, всегда видела перед глазами пример легендарного Муслима Магомаева.
Именно он, в свое время, стал для Долиной тем, чей голос звучал в голове в самые трудные моменты времени. Поэтому день рождения мэтра певица проигнорировать не смогла и поспешила высказаться в соцсетях.
«Когда мне было восемь лет, первой пластинкой, которую я не просто слушала, а заслушивалась так, что можно было подумать, что пластинка сотрется, была грампластинка Муслима Магомаева. Он жив и будет жить потому, что память о нем никогда не угаснет в наших сердцах!» — безапелляционно констатировала она.