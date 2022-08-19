Долина при всех рассекретила тесную связь с Магомаевым: «Память не угаснет»

Певица Лариса Долина опубликовала трогательное сообщение. Впервые артистка созналась, кто на самом деле дарил ей творческое вдохновение.

Вот уже практически половину века Долина выступает на сцене, гастролируя по всей стране. К мнению певицы прислушивается Филипп Киркоров, совета спрашивает певица Валерия. Сама же Долина, как оказалось, всегда видела перед глазами пример легендарного Муслима Магомаева.

Именно он, в свое время, стал для Долиной тем, чей голос звучал в голове в самые трудные моменты времени. Поэтому день рождения мэтра певица проигнорировать не смогла и поспешила высказаться в соцсетях.