Долина неспроста выселяет дочь и внучку из квартиры: есть постыдный нюанс
Дело касается личного.
Лариса Долина долгое время делила кров с единственной дочерью Ангелиной и внучкой Сашей. Но не так давно родственницы неожиданно разъехались. Причина для переезда оказалась пикантной.
Одна из версий гласит, что 11-летняя Александра потребовала, чтобы у нее появилась своя комната. Якобы девочка хочет приводить домой подруг. И народная артистка вняла ее просьбам, вспомнив о пустующей квартире с неплохим ремонтом.
Но Денис Сорокин в разговоре со СМИ сдал звезду с потрохами. Журналист пребывает в полной уверенности в том, что исполнительница выселила родных еще и потому, что хочет, наконец, заняться личной жизнью.
Он заметил, что теперь знаменитость сможет устраивать свидания на своей территории.
«Завидная невеста», — заявил Сорокин, уточнив, что в свои годы певица прекрасно выглядит, поэтому любой мужчина будет счастлив оказаться рядом с такой красоткой.