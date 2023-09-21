Долина неспроста выселяет дочь и внучку из квартиры: есть постыдный нюанс

Лариса Долина долгое время делила кров с единственной дочерью Ангелиной и внучкой Сашей. Но не так давно родственницы неожиданно разъехались. Причина для переезда оказалась пикантной.

Одна из версий гласит, что 11-летняя Александра потребовала, чтобы у нее появилась своя комната. Якобы девочка хочет приводить домой подруг. И народная артистка вняла ее просьбам, вспомнив о пустующей квартире с неплохим ремонтом.

Но Денис Сорокин в разговоре со СМИ сдал звезду с потрохами. Журналист пребывает в полной уверенности в том, что исполнительница выселила родных еще и потому, что хочет, наконец, заняться личной жизнью.

Он заметил, что теперь знаменитость сможет устраивать свидания на своей территории.