Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Долина неспроста выселяет дочь и внучку из квартиры: есть постыдный нюанс

Долина неспроста выселяет дочь и внучку из квартиры: есть постыдный нюанс

21 сентября 2023 06:00
Долина неспроста выселяет дочь и внучку из квартиры: есть постыдный нюанс

Дело касается личного.

Лариса Долина долгое время делила кров с единственной дочерью Ангелиной и внучкой Сашей. Но не так давно родственницы неожиданно разъехались. Причина для переезда оказалась пикантной.

Одна из версий гласит, что 11-летняя Александра потребовала, чтобы у нее появилась своя комната. Якобы девочка хочет приводить домой подруг. И народная артистка вняла ее просьбам, вспомнив о пустующей квартире с неплохим ремонтом.

Но Денис Сорокин в разговоре со СМИ сдал звезду с потрохами. Журналист пребывает в полной уверенности в том, что исполнительница выселила родных еще и потому, что хочет, наконец, заняться личной жизнью.

Он заметил, что теперь знаменитость сможет устраивать свидания на своей территории.

«Завидная невеста», — заявил Сорокин, уточнив, что в свои годы певица прекрасно выглядит, поэтому любой мужчина будет счастлив оказаться рядом с такой красоткой.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше