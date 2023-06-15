Долина неспроста скрывает отца внучки, ведь девочка - копия ее бывшего мужа: посудите сами

Лариса Долина стала чаще показывать публике свою единственную внучку — 11-летнюю Александру. Появление звездной наследницы на свет окутано тайной, но внимательные интернет-пользователи, кажется, нашли ответы на все свои вопросы.

Артистка не против, чтобы Александра стала известной певицей. Но пока о выдающихся талантах говорить не приходится. Зато ее внешность стала поводом для пересудов.

До сих пор неизвестно, кто же отец девочки. Дочь народной артистки Ангелина не была замужем и имя своего возлюбленного, которому подарила наследницу, так и не обнародовала.

Долина также скрывает отца своей внучки, и поклонники догадываются почему. Некоторые предположили, что Ангелина родила от бывшего мужа собственной матери — Илья Спицына. Иначе объяснить поразительное сходство Александры с бас-гитаристом у фанатов не вышло.

«Внучка от Спицына... Пересмотрела все фото внучки — действительно похожа», «Внучка Долиной — стопроцентная копия ее бывшего мужа. Как никто не замечает-то?», «Скорее всего, от Спицына, поэтому и разошлись с Ларисой, ужас», — пишут в Сети.