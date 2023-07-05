Долина была эталоном советской красоты: иностранцы разбегались в ужасе

Во второй половине прошлого века эта прическа была своеобразной визитной карточкой советской женщины. Ее носили все, от звезд эстрады до продавщиц в сельпо. Яркая представительница моды СССР — певица Лариса Долина. Сегодня она носит элегантную и аккуратную прическу, но так было не всегда.

В молодости Долина, как и другие девушки, превращала свою голову в настоящее буйство кудрей при помощи химической завивки. Процедура эта, мягко говоря, не щадящая для волос. Сначала пряди сильно накручивали на бигуди и затягивали резинками, потом наносили специальный реагент, а затем целых 45 минут сушили горячим феном. После этого реагент смывали, наносили фиксатор и оставляли еще на 20 минут. У современных модниц только от описания химзавивки прихватит сердце — прическу после подобной обработки не спасет никакой уход.

Действительно, поклонницы химической завивки уже к 50 годам так сжигали свои волосы, что завивать им было особо и нечего. Популярность прически объясняется просто: она не требует ежедневной укладки, а у советских женщин не было времени ухаживать за собой. Возможно, именно поэтому на Западе «химка» никогда не пользовалась таким спросом, как в СССР.