Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Долгую прогулку» сейчас все вычислят: а вы взгляните на 5 других экранизаций Кинга — и вспомните название романа (тест)

«Долгую прогулку» сейчас все вычислят: а вы взгляните на 5 других экранизаций Кинга — и вспомните название романа (тест)

27 сентября 2025 15:42
«Долгую прогулку» сейчас все вычислят: а вы взгляните на 5 других экранизаций Кинга — и вспомните название романа (тест)

Задача под силу лишь преданным фанатам короля ужасов.

Произведения Стивена Кинга породили десятки экранизаций, ставших классикой кино: от леденящего душу «Сияния» Кубрика до пронзительной «Зеленой мили» Дарабонта. Кажется, мы знаем всё о его главных бестселлерах, но в тени гигантов всегда скрываются менее известные, но не менее гениальные работы мастера.

Прямо сейчас все говорят о новой экранизации — фильме «Долгая прогулка». Его обсуждают в соцсетях, разбирают по кадрам и сравнивают с культовым оригиналом. Атмосфера тотального безумия и бескомпромиссного напряжения снова захватила аудиторию, доказывая, что Кинг актуален как никогда.

На волне этой популярности мы предлагаем вам проверить себя. Попробуйте угадать оригинальное произведение Кинга всего по одному кадру из его экранизации.

Сможете ли вы узнать руку мастера, когда сюжет не так очевиден? Давайте проверим, насколько вы настоящий фанат Короля ужасов!

Ранее мы писали: Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино

Фото: Кадр из фильма «Долгая прогулка» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче Читать дальше 30 сентября 2025
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад Читать дальше 2 октября 2025
Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO Читать дальше 1 октября 2025
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала Читать дальше 28 сентября 2025
Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время Читать дальше 3 октября 2025
Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара» Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара» Читать дальше 3 октября 2025
Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу Читать дальше 3 октября 2025
Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест) Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест) Читать дальше 3 октября 2025
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) Читать дальше 2 октября 2025
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее «Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше