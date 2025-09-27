«Долгую прогулку» сейчас все вычислят: а вы взгляните на 5 других экранизаций Кинга — и вспомните название романа (тест)

Произведения Стивена Кинга породили десятки экранизаций, ставших классикой кино: от леденящего душу «Сияния» Кубрика до пронзительной «Зеленой мили» Дарабонта. Кажется, мы знаем всё о его главных бестселлерах, но в тени гигантов всегда скрываются менее известные, но не менее гениальные работы мастера.

Прямо сейчас все говорят о новой экранизации — фильме «Долгая прогулка». Его обсуждают в соцсетях, разбирают по кадрам и сравнивают с культовым оригиналом. Атмосфера тотального безумия и бескомпромиссного напряжения снова захватила аудиторию, доказывая, что Кинг актуален как никогда.

На волне этой популярности мы предлагаем вам проверить себя. Попробуйте угадать оригинальное произведение Кинга всего по одному кадру из его экранизации.

Сможете ли вы узнать руку мастера, когда сюжет не так очевиден? Давайте проверим, насколько вы настоящий фанат Короля ужасов!

Ранее мы писали: Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино