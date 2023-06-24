Долгожители среди нас: эти имена гарантируют человеку счастливую старость в кругу правнуков

Увидеть внуков, а то и правнуков - заветная мечта многих людей. Они хотят прожить насыщенную и долгую жизнь и встретить старость в кругу любимых людей. На продолжительность жизни влияет множество факторов - генетика, окружающая среда, наличие заболеваний и вредных привычек и т.д. По мнению экспертов в области эзотерики, немаловажную роль играет и имя, которым наречен человек. Рассказываем, какие имена чаще всего носят долгожители.

Анна

Женщина, нареченная этим именем, обладает спокойным и доброжелательным характером. Прежде чем совершить какой-то поступок, Анна десять раз все обдумает, и только будучи уверенной в успехе, наконец решится. Такой подход помогает ей избежать стресса с его губительными для организма последствиями.

Аня к тому же очень легкий и веселый человек с отличным чувством юмора.

На работе она с головой уходит в любимое дело, а в компании друзей охотно шутит и смеется. Как известно, смех продлевает жизнь, и обладательница этого имени уж точно доживает до преклонных лет, становится добродушной, заботливой и милой бабушкой.

Илья

Обладатель этого имени с детства увлекается спортом. Футбол, баскетбол, лыжи - какой бы вид ни выбрал Илья, он с удовольствием будет заниматься им. А если есть возможность, то станет посещать спортивную школу и играть на профессиональном уровне. Физически он очень хорошо развит, это настоящий атлет.

Даже если мужчина, названный этим именем, не станет связывать свою судьбу с высоким спортом, то он все равно будет ее частью.

Хорошее здоровье помогает Илье на протяжении долгих лет сохранять отличную форму и способствует увеличению продолжительности жизни. Так что обладатель имени доживает до глубокой старости.

Мария

Есть люди, которые не отказывают себе буквально ни в чем, даже если это негативно сказывается на здоровье. Вредная еда, напитки, отсутствие стабильного режима дня - кто-то потакает своим слабостям, думая, что все в порядке. Однако это не относится к Марии, которая отдает себе отчет во вреде тех или иных продуктов и действий.

Здравый смысл помогает Маше воздерживаться от многочисленных соблазнов, всегда оставаться отдохнувшей, здоровой и в тонусе.

Даже в очень зрелом возрасте она выглядит гораздо моложе, чем есть. Образ жизни, который ведет обладательница этого имени, доживает до преклонных лет.