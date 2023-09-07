Долгожданное воссоединение: Кудрявцева сдалась под натиском Лазарева

Чтобы написать бывшей, Сергею Лазареву повод не нужен. Музыкант «на трезвую голову» пригласил Леру Кудрявцеву на свидание. Долго раздумывать над ответом телеведущая не стала.

В социальных сетях бывшие возлюбленные опубликовали видео со своей встречи. Звезды устроили романтический ужин при свечах. Певец подарил Лере букет цветов и позаботился о том, чтобы в ресторане звучала любимая музыка его пассии. Кудрявцева в долгу не осталась и исполнила соблазнительный танец для экс-бойфренда. Это при живом-то муже!

Поклонники пары пищат от восторга и радуются долгожданному воссоединению. Знаменитости расстались больше 10 лет назад, и все это время многие ждали, когда же Сергей и Лера поймут, что жить друга без друга не могут.

Между тем моралисты не понимают, куда сморит супруг теледивы, хоккеист Игорь Макаров. Пока реакция спортсмена на то, что его благоверная сдалась под натиском бывшего, остается неизвестной.