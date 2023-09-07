Долговязого хулигана из «Ералаша» жизнь потрепала особо сильно: посмотрите, каким он вырос

Киножурнал «Ералаш» дал путевку в жизнь многим юным актерам. Однако далеко не все из них, когда повзрослели, решили строить карьеру в шоу-бизнесе. Сергей Шелгунов играл в передаче разноплановых персонажей, парню прочили большое будущее, но молодой человек пошел другим путем.

Во времена перестройки Шелгунов снялся в нескольких малобюджетных фильмах, среди которых «Степная эскадрилья», «Опасный приз» и «Пять похищенных монахов». Крупных предложений от режиссеров попросту не поступало. Тогда мужчина решил работать руками: сначала трудился мебельщиком, потом кровельщиком. Он женился и обзавелся сыном Ярославом.

Сейчас звезда «Ералаша» ведет скромную жизнь и чурается общения с прессой. При этом Сергей Шелгунов хотел, чтобы и его наследник попробовал себя в актерстве. Правда, Ярослав оказался еще более стеснительным, чем его отец, поэтому в кино сниматься отказался.