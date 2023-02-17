Долго скрывать не удалось: гляньте, как похудела 90-килограммовая супермодель

Лишний вес не преграда к славе и успеху. Это своим примером доказала супермодель plus size Эшли Грэм. Впрочем, с недавних пор поклонники обсуждают резкое похудение знаменитости.

Знойная красотка засветилась на одном из светских мероприятий в Нью-Йорке. Для этого выхода в свет Грэм выбрала довольно обтягивающий наряд, который выгодно подчеркнул ее новые формы.

Многие предполагают, что модель похудела, потому что всего год назад стала матерью. Якобы маленький ребенок не дает Эшли сидеть на месте, поэтому лишние килограммы уходят от нее как вода сквозь пальцы.

Вдобавок ко всему модель, несмотря на свой вес в 90 килограммов, много и активно занимается спортом, что также помогает ей не запускать себя. Не забывает она и про массаж при помощи ваакумных банок — именно благодаря ему лицо пышки выглядит на удивление худым.