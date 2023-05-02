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Киноафиша Статьи Долго никому не показывал: фото тайного сына Сафонова угодило в Сеть

Долго никому не показывал: фото тайного сына Сафонова угодило в Сеть

2 мая 2023 15:50
Долго никому не показывал: фото тайного сына Сафонова угодило в Сеть

Артист держит личную жизнь вдалеке от поклонников.

Кирилл Сафонов и Александра Савельева стали мужем и женой в 2010 году, а их первенец появился на свет спустя восемь лет. Счастливые родители долгое время скрывали мальчика от глаз публики, а о том, что решили назвать сына Леоном, рассказали только через два месяца после его рождения.

Даже спустя четыре года Сафонов продолжает скрывать наследника от публики. В своих блогах он крайне редко делится кадрами сына, а на всех фотографиях мальчик стоит спиной к камере.

Например, не так давно он поделился снимком Леона, сделанным в океанариуме. Подписчики артиста не смогли пройти мимо снимка. В комментариях они отметили, как сильно мальчик вырос, и призвали родителей как можно чаще делиться историями из его жизни с публикой.

Долго никому не показывал: фото тайного сына Сафонова угодило в Сеть

«Как быстро растет Леон», «Мы ждем новостей о вашем сыночке», — пишут поклонники.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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