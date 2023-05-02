Долго никому не показывал: фото тайного сына Сафонова угодило в Сеть

Кирилл Сафонов и Александра Савельева стали мужем и женой в 2010 году, а их первенец появился на свет спустя восемь лет. Счастливые родители долгое время скрывали мальчика от глаз публики, а о том, что решили назвать сына Леоном, рассказали только через два месяца после его рождения.

Даже спустя четыре года Сафонов продолжает скрывать наследника от публики. В своих блогах он крайне редко делится кадрами сына, а на всех фотографиях мальчик стоит спиной к камере.

Например, не так давно он поделился снимком Леона, сделанным в океанариуме. Подписчики артиста не смогли пройти мимо снимка. В комментариях они отметили, как сильно мальчик вырос, и призвали родителей как можно чаще делиться историями из его жизни с публикой.