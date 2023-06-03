Долго и счастливо: вот в каком возрасте Стрельцы встретят истинную любовь

Любовь - это то, что невозможно запланировать. Она приходит в жизнь человека не в тот момент, когда он хочет того или готов к ней, а когда вздумается ей самой. “Нагрянет нечаянно”, как поется в известной советской песне. В надежде заглянуть в будущее люди обращаются к гадалкам, экстрасенсам и астрологам, они хотят знать, когда же в их судьбе появится самое прекрасное чувство… Получить ответ можно у звезд, достаточно лишь обратиться к сведениям о своем знаке зодиака. Рассказываем, в каком возрасте возрастают шансы на судьбоносную встречу у Стрельцов.

28 лет

Свобода и независимость - вот то, что больше всего на свете ценят представители огненного знака. Стрельцы хотят жить так, как велит им сердце, а навязанные обществом стереотипы и косые взгляды окружающих их совершенно не интересуют. Что можно взять с завистников и недоброжелателей?

В личных отношениях Стрельцы довольно непостоянны, во всяком случае, в молодости.

Уроженцы этого знака считают, что еще успеют связать себя серьезными узами, а вот погулять от души, попробовать разные конфеты в коробке можно только сейчас. Поэтому ловят момент и наслаждаются им.

Один-единственный человек рядом, налаженный быт, семья - от одних только мыслей обо всех этих вещах Стрельцы испытывают острый приступ тоски. Но так происходит только до наступления определенного возраста. Переступив возрастной рубеж, этот знак начинает задумываться о серьезных отношениях.

Такое происходит с ним не раньше 28 лет.

Только на пороге тридцатилетия представители огненного знака понимают, что иметь семью, дом, детей - не такая уж безумная идея. И как только они впервые допускают эту мысль, мироздание посылает им судьбоносную встречу со второй половинкой.

Возможно (и даже наверняка) в первое время Стрельцы будут привыкать к необычному ощущению, что у них “все серьезно”, много рефлексировать и переживать, получится ли у них стать хорошим постоянным партнером. В силах их избранников - донести мысль, что все будет в порядке при должных усилиях с обеих сторон.

Впрочем, даже после встречи со своей большой любовью Стрельцы будут время от времени нуждаться в уединении.

Партнеру не стоит расстраиваться из-за этого, винить себя в том, что сделал что-то неправильно и ревновать - такова природа огненного знака, хотя бы капля независимости им нужна, словно воздух.