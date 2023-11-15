Долго без мужчины не смогла: как сложилась жизнь вдовы Круга

Ирина Круг прославилась благодаря своему знаменитому супругу Михаилу Кругу. Шансонье заприметил миловидную официантку в ресторане и предложил ей работать костюмершей. Рабочие отношения переросли в роман: вскоре возлюбленные поженились и обзавелись совместным ребенком. Увы, счастье семьи разрушило резонансное убийство певца в 2002 году.

Многие ожидали, что Ирина замкнется в себе и погрузится в траур на долгие годы. Но красавица пошла другим путем. Супруга покойной звезды построила успешную карьеру на эстраде, выпустила несколько альбомов и в 2006 году вышла замуж за предпринимателя Сергея Белоусова. Пара прожила вместе много лет, однако в 2020-м история любви закончилась разводом.

Сегодня Ирина Круг не только популярная артистка, но и молодая бабушка. Многодетная мать воспитала четверых детей, в том числе сына Круга от первого брака, а теперь нянчится с внуками. Трудно поверить, что эффектной знаменитости уже 47 лет.