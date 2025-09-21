«Долгая прогулка» пока проваливается в прокате — но это не обязательно плохие новости

По пути «Оно» новая адаптация точно не пойдет — как и некоторые из лучших фильмов, снятых по мотивам книг Кинга.

Еще за пару недель до премьеры «Долгой прогулки» фанатов Стивена Кинга взбудоражили первые рецензии от критиков — новый фильм расхваливали за абсолютно каждый аспект, называя его одной из лучших экранизаций писателя на сегодняшний день.

До российского проката «Долгая прогулка» доберется только 18 сентября, а пока картину вовсю показывают на больших экранах за рубежом — но без особого успеха, продолжая тем самым череду адаптаций Кинга, которым так и не удалось показать впечатляющие результаты в кинопрокате.

И все же расстраиваться по этому поводу точно не стоит — по крайней мере, тем фанатам, которые знают, что лучшие фильмы по Стивену Кингу тоже не заработали сотни миллионов долларов.

Пока что «Долгая прогулка» собрала чуть больше 10 миллионов долларов в прокате

В зарубежном прокате фильм стартовал только 12 сентября, так что делать выводы пока еще рано — хотя ожидания среди критиков и зрителей и правда были выше, чем на данный момент собранные 11 миллионов долларов.

Из хороших новостей — то, что на создание «Долгой прогулки» потратили всего лишь 20 миллионов долларов, так что «отбить» такую сумму и собрать хотя бы 50 миллионов фильм, скорее всего, сможет.

Кроме того, учитывая хорошие оценки (сейчас у «Долгой прогулки» 91% и 85% «свежести» на Rotten Tomatoes), показатели кинопроката могут улучшиться благодаря своего рода сарафанному радио, которое распространит свое влияние на тех, кто пока что сомневался, стоит ли вообще смотреть картину в кинотеатре.

Лучшие адаптации Стивена Кинга не были мгновенными хитами кинопроката

Хотя сейчас все экранизации писателя явно ориентируются на огромный успех «Оно», в свое время собравшего более 700 миллионов долларов по всему миру, опыт показывает, что успехи в кинопрокате в первые несколько дней — далеко не самый важный показатель для определения качества адаптации.

Так, к примеру, мгновенными хитами в кинотеатрах не стали ни «Мизери», собравшая всего 10 миллионов в первый уикенд, ни даже «Зеленая миля», которая заработала 18 миллионов в первые пару дней. Учитывая то, что впереди у «Долгой прогулки» еще несколько недель кинопроката, у фильма достаточно времени для того, чтобы как следует разогнаться.

Кстати, тем, кто пока еще ждет выхода «Долгой прогулки» в российских кинотеатрах, мы рекомендуем успеть оценить недавно вышедший сериал по Стивену Кингу — о том, что связывает две на первый взгляд совершенно разные истории писателя, мы уже рассказали здесь.