«Долг платежом красен»: Ольга Орлова выполнила необычную просьбу фанатки

Несколько дней назад Ольга Орлова устроила в своем аккаунте в Instagram конкурс на лучшую подпись к фотографии. Победу одержал следующий комментарий: «Всегда можно закрыть глаза на то, что видишь, но нельзя закрыть сердце на то, что ты чувствуешь». Телезвезда предложила автору фант на выбор, заявив, что готова исполнить любое пожелание и предоставить доказательство в виде фото. «В рамках приличия», – со смехом подчеркнула певица.

То ли Орлова в роли золотой рыбки не приглянулась, то ли желаний особых у автора не было, но в качестве фанта был выбран просто снимок в московском метро.

И вот Ольга Орлова в окружении простых москвичей едет в подземке и публикует соответствующее фото на своей странице: «Долг платежом красен! Пацан сказал – пацан сделал! Моя подписчица @i067b победила в конкурсе комментариев и "заказала" мне сделать фоточку в метро. Хозяйка, принимай работу!».

Известные люди в метро не редкость, особенно в час пик, поэтому на фото не видно, чтобы кто-то активно обращал внимание на Ольгу Орлову. Подписчики решили, что виной тому телефоны пассажиров, которые отвлекают их от созерцания красоты. «Может, и узнали бы, если бы от телефонов оторвались», «Хотела бы я оказаться в одном вагоне с Ольгой Орловой», «Вы бы могли и не увидеть. Люди все в телефонах, планшетах», «Мужики все в телефонах, лучше бы любовались на такую красоту».

Однако артистку и телеведущую за принципиальность похвалили: «Ольга, Вы человек слова, еще больше Вами восхищаюсь», «Вот это я понимаю, супер-Ольга!», «Молодец! Держать слово – это дело чести! Умница!».