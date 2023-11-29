«Докторская» колбаса неспроста получила такое название: в СССР считалась целебной

Колбаса «Докторская» стала одним из символов Советского Союза. В течение многих лет она была практически самым популярным мясным продуктом в стране, использовалась во множестве рецептов. Однако, несмотря на популярность, далеко не все поклонники этого блюда знают его историю.

Как оказалось, «Докторская» появилась в стране после командировки советской делегации в США. После этой поездки в Союз привезли множество рецептов, одним из которых и был этот вид колбасы. А свое название колбаса получила благодаря весьма продуманному рецепту.

Так, изначально в состав входили говядина, два вида свинины, жирная и нежирная, соль, сахар и кардамон, а также селитра. И из-за большого количества качественного мяса и отсутствия ярких специй колбасу рекомендовали добавлять в больничное меню.

Считалось, что «Докторская» обладает полезными свойствами. Она входила в перечень диетических блюд и назначалась больным с соматическими признаками последствий перенесенного длительного голодания, а также пациентам, страдающим другими пищевыми расстройствами, в том числе язвой.

В течение многих лет эта колбаса была неотъемлемой частью больничных диет. Однако после того, как рецепт из-за тотального дефицита изменился, «Докторская» пропала из лечебниц.