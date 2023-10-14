Доктора Мясникова чуть не убили в Африке: подробности страшного ЧП

Александр Мясников активно путешествует и постоянно удивляет поклонников необычными локациями. Разъезжать по миру он начал еще в молодости, хотя в то время командировки теледоктора были намного опаснее. Однажды он чуть не погиб — спасла лишь случайность.

В начале восьмидесятых Мясникова отправили работать в Мозамбик в качестве штатного врача при команде геологов. Вместе с группой он посещал Замбези и Анголу. Те времена были для Африки беспокойными: в странах действовало военное положение.

Однажды на медицинский лагерь, где работал Александр, напали бандиты. Многих убили, остальных взяли в плен. По счастливой случайности Мясникова там не было — он уехал навестить больных. Товарищей врача освободили только через полгода, а многие так и не вернулись на родину. И это был лишь один из случаев, ведь тогда в Анголе жизнь будущей звезды телевидения постоянно находилась под угрозой.