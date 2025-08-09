Доктор Стрэндж, вы точно доктор? Врачи закатывают глаза, глядя на эти непростительные ляпы Marvel

Меню
9 августа 2025 10:23
Стоило нанять консультанта, если залезли в медицину.

Доктор Стивен Стрэндж — нейрохирург, маг, защитник Земли, да и просто красавчик. Ну или почти. В мире Marvel он считается одним из самых гениальных врачей на планете — настоящий гуру медицины.

Но если вы сами когда-нибудь надевали перчатки в операционной, то, возможно, кое-что покажется вам… странным. В общем, настало время задать важный вопрос: а точно ли он доктор?

Сцена №1: операция с саундтреком

В первой сцене мы знакомимся с доктором Стрэнджем: он уверенно оперирует пациента, притопывая ногой под музыку, будто бы режет хлеб, а не черепную коробку. Все стильно, спокойно и... стерильно? Ну, почти.

Проблемы начинаются с первых же секунд. Герой моет руки, надевает хирургический халат — и тут же голыми руками поправляет маску. Упс. Настоящие врачи уже закатывают глаза в этот момент: маску надевают до того, как вымыли руки, а не после.

Как только вы коснулись лица — все, стерильность, прощай. И да, по правилам он должен был заново вымыть руки. Но, как вы понимаете, времени на это у супергероя нет.

Сцена №2: чудеса в реанимации

Следующая медицинская головоломка происходит после того, как один из злодеев протыкает Стрэнджа ножом. Он телепортируется в больницу и сам себе ставит диагноз: тампонада сердца — это когда кровь скапливается между сердцем и защитной оболочкой (перикардом) и сдавливает его, мешая качать кровь. Все звучит правильно, но дальше...

Во-первых, он теряет сознание, а доктор Палмер остается с ним один на один. По правилам, в такой ситуации нужна целая команда врачей, срочная реанимация, массаж сердца, искусственное дыхание, капельницы, УЗИ — полный набор. Палмер одна просто физически не могла бы справиться.

Во-вторых, на мониторе видно, что у Стрэнджа асистолия — это когда сердце перестает сокращаться, линия почти прямая. И что делает Палмер? Конечно же, бьет его дефибриллятором. А в реальности — это большая ошибка. При асистолии дефибрилляция бесполезна, и врачи об этом отлично знают. А вот в Marvel, похоже, решили, что электрический разряд = магия спасения.

Понятно, что обычному зрителю на такие детали — все равно. Но вот врачам, увы, приходится бороться с желанием накричать на экран.

Ранее мы писали: Божественный язык из «Пятого элемента» существует: 400 слов, которые вы не выговорите — Бессон придумал их сам

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Доктор Стрэндж» (2016 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
