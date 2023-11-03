Доктор Прия умерла на 8-м месяце беременности: вот что произошло с ребенком индийской суперзвезды

Ренджуша Менон отличалась от большинства звезд Болливуда тем, что у нее за плечами была серьезная работа. Красавица успела поработать врачом. Уже после того как артистка оставила больницу и стала сниматься в кино, ей дали прозвище доктор Прия. Увы, 31 октября жизнь 34-летней знаменитости оборвалась.

Теледива оставила карьеру и занялась семьей. Поклонники были рады, узнав, что Прия ждет ребенка, но бедняжке было не суждено увидеть своего малыша. Актриса скончалась на восьмом месяце беременности. Недоношенный ребенок выжил: сейчас новорожденный находится в отделении интенсивной терапии.

При этом медики дают положительные прогнозы, ведь серьезные проблемы со здоровьем у младенца не обнаружили. Мама умершей звезды «Черной жемчужины» сейчас находится в шоковом состоянии. Женщина не может смириться с тем, что ее единственной дочери больше нет.