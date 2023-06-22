Доктор Мясников в восторге от невестки-иностранки: о такой мечтают многие (фото)

Александр Мясников впервые стал отцом в 1994 году, когда на свет появился его сын Леонид. Наследник врача пошел по стопам родителей и учился во Франции на фармацевта, а не так давно стало известно, что он собирается жениться.

Избранницей Мясникова-младшего, как он рассказал порталу «Газета.ру», стала девушка из Молдавии, с которой он познакомился во время учебы. Отец жениха уже планирует отправиться на родину невесты, чтобы познакомиться с ее родителями, и счастлив, что сын выбрал именно ее. По словам врача, он не был уверен, что его наследник сможет найти общий язык с европейками из-за разницы менталитетов.

Свадьбу же влюбленные планируют сыграть уже этим летом. По словам знаменитости, сначала они узаконят отношения в Париже и Москве, а главное торжество состоится в Молдавии, где уже запланированы массовые гуляния с участием всех родственников и близких друзей.