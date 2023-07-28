Доктор Мясников в 69 лет выглядит как Геракл: просто посмотрите на стальной пресс и грудь

Доктор Александр Мясников — один из самых авторитетных специалистов в отечественной медицине. Советы, которые он дает людям, врач всегда подкрепляет собственным примером. Ему уже почти 70 лет, но выглядит он не старше 50.

На своем канале доктор Мясников выложил новые фотографии из отпуска. На снимках врач позирует без рубашки. Поклонники в шоке: в таком возрасте мужчина может похвастаться мускулатурой, которой с трудом добиваются молодые парни. О таком прессе в «пенсионном» возрасте можно только мечтать. Здоровый образ жизни и постоянные тренировки дают потрясающий результат, который вдохновляет аудиторию Мясникова.

Даже местные обитатели в восторге от фигуры Александра Леонидовича: на снимке он позирует с попугайчиком, прилетевшим полюбоваться шикарным врачом. А российские фанатки оставили под фото десятки восторженных комментариев.