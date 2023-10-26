Доктор Мясников призывает гипертоников пить крепкий кофе: вот в каких количествах

Миллионы людей не представляют себе утро без чашечки ароматного кофе. Напиток бодрит и дарит приятные эмоции. При этом многие медики строго запрещают пациентам наслаждаться кофе, якобы напиток противопоказан при некоторых заболеваниях. Впрочем, Александр Мясников придерживается другого мнения.

Ведущий программы «О самом главном» написал книгу «Никто, кроме нас», в которой поведал всю правду о любимом коктейле горожан. Оказалось, болезнь Паркинсона встречается у кофеманов куда реже. Также напиток предотвращает развитие диабета и положительно влияет на сердце и сосуды, снижая риск инфарктов.

Для гипертоников кофеин абсолютно безопасен. Главное — употреблять его в умеренных количествах, как считает Мясников. Оптимально пить от трех до шести чашек в день. В противном случае вся польза напитка нивелируется.