Доктор Мясников, напоминающий греческого бога в 70 лет, раскрыл свой секрет

Александру Мясникову исполнилось 70 лет, но поверить в это очень сложно. Мужчине можно дать едва ли больше сорока, а снимки его торса поражают подписчиков. В честь праздника главный теледоктор страны поделился секретами своего долголетия.

Каждый день Александр Леонидович встает в 5 утра. Для него ранний подъем — это очень важная часть распорядка. По словам врача, ни одна тренировка не будет такой эффективной, как на рассвете. Поднимающееся солнце наполняет мужчину силой.

Занятия физической культурой у Мясникова занимают больше двух часов. Тренировка включает в себя подтягивания 100-150 раз, подъем на руках по канату, отжимания и обязательное берпи на время. Это упражнение включает в себя прыжки, планку, отжимания и приседания. Об этом рассказало издание «Лента.ру».

Также Александр Леонидович занимается боксом и фридайвингом, тренируется со штангой и никогда не упускает возможности путешествовать. По его мнению, оставаться молодым можно, только если чувствуешь себя таким.