Доктор Хаус из России заставит вздрогнуть: спорим, вы о нем точно слышали

Сериал «Доктор Хаус» уже давно получил культовый статус. Главный герой запомнился отечественным зрителям не только своей внешностью, харизмой и нестандартным поведением, но и незабываемым голосом. Легендарного Хауса в исполнении Хью Лори озвучивал Валерий Кухарешин. К слову, артисты даже имеют общие внешние черты и чем-то напоминают друг друга.

В фильмографии Кухарешина не так много ярких ролей, но как актер дубляжа он состоялся на все сто процентов. Его голосом говорят герои картин «Звездные войны», «Человек-паук» и других популярных лент. Личную жизнь Кухарешина тоже можно назвать яркой и насыщенной. Артист был женат на Александре Яковлевой, звезде фильмов «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов». Однако после семи лет брака их отношения завершились. Причиной расставания Кухарешин назвал несовместимость по гороскопу. Второй избранницей стала его коллега Галина Субботина.

Актер обладает специфической внешностью, а его голос по праву считается одним из самых узнаваемых. Кухарешин не раз признавался, что ему всегда везло на дубляж и сильных актеров, которых ему доводилось озвучивать.