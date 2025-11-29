Доктор Дум всего лишь прикрытие: главным злодеем фильма «Мстители: Судный день» станет известный всем персонаж

И на это намекнул сам Роберт Дауни-младший.

Роберт Дауни-младший мастерски разжег фанатские теории о своем возвращении в MCU, опубликовав загадочный арт с Железным человеком и Доктором Думом. Но это не просто пасхальное яйцо — возможно, актер готовит почву для беспрецедентного кинематографического трюка: возвращения в роли экс-героя в «Мстителях: Судный день».

Что раскроется совсем скоро

Запомните эту дату: 18 декабря 2026 года. Именно тогда, согласно слухам, мы увидим Дауни-младшего в роли Виктора фон Дума — но с сенсационным поворотом. Фанатская теория, подробно разобранная на YouTube-канале ScreenCrush, предполагает, что Дум окажется... альтернативной версией Тони Старка.

Особенно важно, в какой день актер опубликовал пост... В День благодарения, на арте Дум и Старк разламывают косточку из индейки, что в американских традициях является символом исполнения желания. А какой была главная мечта фанатов MCU? Правильно, возвращение Тони Старка.

Что будет, если фанаты угадают

Если теория верна, то Кевин Файги готовил этот поворот годами. Тони из полюбившейся всеми вселенной умер, тогда как его альтернативная версия выжила, но озлобилась из-за смерти жены и детей.

Кто знает, может, речь идет об альтернативной Пеппер, после гибели которой ученый решил построить мультивселенную по своим правилам, перестав быть Железным Человеком и взяв новый псевдоним.

Ирония судьбы: до MCU Дауни-младший рассматривался на роль Дума в «Фантастической четверке». Теперь у него есть шанс сыграть обоих культовых персонажей, столкнув в эпической битве два своих самых знаковых образа.

