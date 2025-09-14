«Доктор Дум прибыл»: первые официальные подробности сюжета новых «Мстителей» — в «Судном дне» могут вернуть даже Таноса

«Мстители: Судный день» уже снимают больше пяти месяцев, но подробности картины (кроме каста) до сих пор оставался сплошной тайной. Теперь пазл начинает складываться: появился официальный синопсис, подтвердились способности Виктора фон Дума, а на маркетинговом шоу в Шанхае показали промо, которое заставило фанатов верещать в голос.

Первые строки сюжета

Disney Marketing Expo в Китае стало настоящим праздником для фанатов. Там-то и вывалили первый синопсис «Мстителей: Судный день»:

«Доктор Дум официально прибыл в киновселенную Marvel. Этот злодей, мастер передовых научных технологий и могущественной магии, обрушит каскадный кризис на всю мультивселенную»

Ключевое здесь даже не слово «кризис», а то, что Marvel наконец признает — Дум будет не просто умным дядькой в броне, а существом, владеющим магией. То есть речь идет не о «человеке в железной маске», а о полноценном колдуне, который может посоперничать и со Стрэнджем, и с Алой Ведьмой. И вот тут начинается самое интересное.

Что умеет Дум

В комиксах Виктор фон Дум — мозг на уровне Рида Ричардса, плюс магия уровня Доктора Стрэнджа. В «Секретных войнах» 2015 года он поглотил силы Потусторонних и стал буквально богом. MCU явно готовит свой вариант этой арки — с господством Дума над мультивселенной.

В фильме антагонист (в исполнении Роберта Дауни-младшего, напомню) будет пытаться «остановить Вторжения» — те самые мультивселенские катастрофы, что уничтожают миры.

Но давайте честно: кто верит, что Виктор фон Дум делает хоть что-то исключительно из добрых побуждений? Скорее всего, его «спасение» мультивселенной обернется установлением личной диктатуры.

Танос против Дума — фанатский экстаз

А теперь самое вкусное: промо-шоу. На сцене вспыхнуло световое представление, где Дум держит в руках скелет Таноса. Прямая цитата из «Secret Wars» Хикмана. В комиксах Безумный Титан бросил вызов Думу — и был уничтожен одним движением руки.

Если этот момент перекочует на экран, у нас будет новая «имба-сцена», сравнимая по культовости с щелчком Таноса в «Войне бесконечности».

Правда, в киновселенной Танос мертв — его прикончили еще в «Финале». Но мы-то знаем, что в мультивселенной всегда найдется еще один вариант. И теперь фанаты спорят: увидим ли мы реальную драку Дума с альтернативным Таносом или Marvel ограничится красивым визуальным намеком?

Джош Бролин не раз намекал, что готов вернуться — так что вариант не фантастический.

Кто еще вернется

И раз уж речь зашла о камбэках: слухи об участии Криса Эванса становятся все более навязчивыми. Сам актер отмахивается, но фанаты заметили — он снова в «супергеройской форме», а инсайдеры утверждают, что Стива Роджерса снимали в локациях «Судного дня».

Поговаривают, что его сюжет свяжут с нарушением таймлайна: мол, решение остаться с Пегги в прошлом привлекло внимание Дума. А значит, Капитан Америка может оказаться косвенно виновен в катастрофе.

С учетом того, что фильм собирает состав из 27 (!) главных актеров, плюс добавляет Фантастическую четверку и мутантов из вселенной Fox, возвращение Стива выглядело бы органично.

Ведь если «Судный день» и «Секретные войны» станут «прощанием» с эпохой MCU, то без Роджерса и Старка (пусть и в новом образе Дума) тут никуда.

Что нас ждет

Итак, «Мстители: Судный день» вырисовываются как главный аттракцион всей «Саги о мультивселенной». Виктор фон Дум — новый сверхзлодей, который сочетает интеллект и магию, готовит кризис уровня «Вторжений» и, возможно, лично расправляется с Таносом.

В кадре одновременно сойдутся Старк/Дум, Капитан Америка (верим!), мутанты, Фантастическая четверка и новый состав Мстителей.

До премьеры еще больше года, но хайп уже достиг критической отметки. Одно можно сказать точно: если Танос был финалом первой эры MCU, то Дум готовится стать ее перезапуском. И судя по тому, что он делает с мультивселенной, никакого «долго и счастливо до конца времен» тут не предвидится.

Ранее мы также писали: Первый взгляд на Доктора Дума в MCU: злодей в исполнении Дауни-мл. оказался не таким, как представляли фанаты