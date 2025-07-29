Доктор Дум? Какой еще Доктор Дум? Из новой «Фантастической четверки» вырезали важнейшую сцену с лидером классических «Мстителей»

Теперь героя если и увидим, то лишь через пару лет.

Сейчас уже сложно представить финал «Фантастической четверки: Первые шаги» без зловещего Доктора Дума, прячущегося в полумраке Бакстер-билдинга и, вероятно, похищающего Франклина. Но, как выяснилось, в один момент Marvel всерьез рассматривала другой вариант сцены после титров — и он был не менее громким.

Согласно проверенному инсайдеру MyTimeToShineHello, в фильм планировалось вставить совершенно иную «посткредитку»: на экране должен был появиться Крис Эванс в образе Номада-Кочевника — одной из поздних версий Стива Роджерса из комиксов.

В сцене персонаж связывался с Фантастической четверкой и предупреждал их о надвигающейся мультивселенной угрозе. То есть, по сути, связывал два поколения героев и открывал ворота в глобальный кроссовер.

Появление Эванса, пускай и не в роли Капитана Америки напрямую, было бы ошеломляющим камео — особенно для фанатов, которые уже попрощались с ним в «Финале». Однако сцену в итоге вырезали, а вместо нее в финальный монтаж попала куда более мрачная вставка с Доктором Думом и намеком на «Мстители: Судный день».

Причины замены неизвестны. По слухам, решение приняли братья Руссо, снявшие сцену с Думом и якобы настоявшие на сохранении тональности фильма. Мол, пусть зрители получат по-настоящему тревожный звоночек и впервые увидят Дума, пусть и мельком.

Сцена с Кочевником — если она действительно существует — пока пылится на жестких дисках Marvel. А мы тем временем гадаем: не вынырнет ли Крис Эванс где-нибудь ближе к «Секретным войнам»? Честно — очень хотелось бы.

Ранее мы писали: В топ-25 лучшего супергеройского кино в истории нет «Войны бесконечностей» и «Фантастической четверки» — зато есть японский трэш с оценкой 5.3