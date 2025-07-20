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Доктор Дум — это еще цветочки: в новую «Фантастическую четверку» вернут главную звезду «Мстителей» — впервые со времен «Финала»

20 июля 2025 12:48
Доктор Дум — это еще цветочки: в новую «Фантастическую четверку» вернут главную звезду «Мстителей» — впервые со времен «Финала»

Железный человек погиб, а значит лидер у нашей любимой компании суперов может быть лишь один.

Обычно в MCU все просто: одна сцена после титров — хиханьки да хаханьки, вторая — важная завязка на следующую главу киновсленной. Именно так изначально планировали и в «Фантастической четверке: Первые шаги». Но, судя по спойлерам с Reddit после пресс-показа, в финальной версии Marvel внезапно решила устроить пожар.

Во-первых, да — Доктор Дум все-таки появился. Не как тень на стене, а во всей красе. Именно тот Дум, которого в «Судном дне» сыграет Роберт Дауни-младший, да. Причем сцена не комическая — наоборот, напряженная до скрежета зубов.

Доктор Дум — это еще цветочки: в новую «Фантастическую четверку» вернут главную звезду «Мстителей» — впервые со времен «Финала»

В Express пишут, что злодей с легкостью делает то, с чем не справился даже Галактус — крадет Франклина Ричардса. На секундочку, самого мощного мутанта будущего.

А вот вторая сцена — настоящее вау. Потому что, вопреки слухам о вырезанном камео, Крис Эванс все же возвращается. И не в образе Джонни Шторма, как в «Дэдпуле и Росомахе», а как Стив Роджерс — точнее, его вариант в облике Номада. Он появляется из портала и… предупреждает команду о надвигающемся коллапсе мультивселенной.

Номад — это одна из альтернативных ипостасей Стива Роджерса. В комиксах он принял это имя после того, как разочаровался в американском правительстве и отказался быть Капитаном Америкой. Без щита, без флага, но с прежней решимостью бороться за справедливость — только уже на своих условиях.

Доктор Дум — это еще цветочки: в новую «Фантастическую четверку» вернут главную звезду «Мстителей» — впервые со времен «Финала»

Именно в таком образе Эванс появляется в сцене после титров, что делает его возвращение особенно символичным: старый герой возвращается, но совсем не в том виде, каким мы его запомнили.

Фанатам остается только считать дни до релиза 24 июля (ну а в России картина стартует 2 августа). А Marvel — потирать руки: кажется, они все-таки сумели реанимировать свою киновселенную.

Ранее мы также писали: В MCU наконец-то появилась первая отсылка к Доктору Думу Дауни-младшего: и речь не про сцену после титров новой «Фантастической четверки»

Фото: Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025), «Мстители: Финал» (2019)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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