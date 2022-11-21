Доктор Айболит существовал на самом деле: его история тронет до слез

Стихотворные строчки о добром докторе Айболите из сказки Корнея Чуковского знакомы нескольким поколениям малышей. Но немногие знают, что у героя был и свой прототип. Еще до революции писатель во время поездки в Вильнюс остановился в доме Цемаха Шабада. Этого врача знал весь город за его бесконечное сострадание. Доктора называли на русский манер Тимофеем Осиповичем. Он многое сделал для родного города: открывал приюты и столовые для бродяг, руководил больницей. А главное — никогда не отказывал пациентам в помощи.

К местному Айболиту бежали ребятишки с жалобами на качающиеся зубы и разбитые коленки. А с собой они нередко прихватывали питомцев и подобранных с улицы животных. Шабад не отказывал никому: с детей он никогда не брал плату за свои услуги. Чуковский вспоминал, что был поражен тому, как ловко врач однажды освободил от боли кошку, во рту которой застрял рыболовный крючок. Истекающее кровью животное доктору принесли дети.

Он терпеливо возился с голубями и котятами, собаками и домашним скотом, хотя и не был ветеринаром. Доктор умер в возрасте 70 лет от заражения крови: он порезался на одной из своих операций. На его похоронах плакали все жители города.