Докажите, что вы застали времена СССР, пройдет этот тест на знание комедий

В СССР было снято немало прекрасных драматических фильмов, однако особой любовью зрителей пользовались комедии - веселые, остроумные, поднимающие настроение. Любопытно, что порой в популярных комедийных картинах можно было увидеть сцены, где персонажи смотрят по телевизору другие советские фильмы, в том числе снятые в том же жанре. Так, например, в лирической комедии Михаила Козакова “Покровские ворота” содержится немало отсылок к легендарной комедии Эльдара Рязанова “Карнавальная ночь”. Например, в одной из сцен Савва Игнатьевич радуется тому, что удалось ухватить билетик на новую картину, а Маргарита Павловна, стоя рядом с афишей, на которой изображена Людмила Гурченко в образе Леночки Крыловой, подражая ей, складывает руки в таком же жесте. А в другой комедии - “Иронии судьбы, или С легким паром!” уже упомянутого Эльдара Рязанова - герои смотрят по телевизору музыкальную комедию Леонида Квинихидзе “Соломенная шляпка”. Забавно, что, по слухам, изначально Андрея Миронова и Людмилу Гурченко, сыгравших у Квинихидзе, прочили на роли Жени и Нади, но Рязанов отказался от их кандидатур.

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