Доказано в реальности: попав в фильм ужасов, это сделает каждый

Зрителям кажется, что герои ужастиков часто ведут себя максимально глупо и наивно. Жертвы будто сами напрашиваются на неприятности, специально вызывая на себя гнев монстра. Но на самом деле почти каждый, кто окажется в аналогичной ситуации, поведет себя так же, как недальновидный персонаж хоррора.

В качестве примера можно привести один избитый киноштамп. По закону жанра герой или героиня, услышав какой-то шорох в подвале своего дома или в гараже, тут же спускаются, чтобы проверить, кто же там возится. В этот момент маньяк или неведомое чудище ликует, ведь жертва сама добровольно идет ему в руки.

Многие уверены, что в такой же ситуации они поведут себя иначе. Но если человек попадает в аналогичные обстоятельства, то он по какой-то причине перестает действовать рационально.

Автор Дзен-канала «Субъективная Эльза» поведала свою хоррор-историю. Однажды она ночевала одна в доме. Девушка проснулась из-за странного шума, который доносился из ее гаража. И первое, что она сделала, — пошла смотреть, что же там такое происходит, в точности повторив поведение незадачливых киногероев.