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Доказали, что могут быть лучше: достойные ремейки, снятые в последние годы (и оказавшиеся более интересными, чем оригинал)

28 июля 2025 13:00
Кадры из фильмов «Носферату» и «Маленькие женщины»

Среди них — самая успешная адаптация Стивена Кинга, оскароносная драма с Леди Гагой и ужастик Роберта Эггерса.

Хотя всевозможные ремейки уже давно стали классикой современного Голливуда, пока что индустрия не так уж умело с ними обращается — «переделки» все чаще разносят как критики, так и зрители, а результаты кинопроката тоже оказываются неутешительными.

С каждым годом зрители все громче начинают говорить о том, что старые фильмы проще оставить в покое, однако некоторые ремейки со своей задачей все-таки справляются — о них рассказываем в этой подборке.

«Оно» (2017)

Хотя мини-сериал, вышедший в 1990 году и ставший первой адаптацией «Оно» Кинга, до сих пор может неплохо взбудоражить нервы своим новым зрителям, «Оно» Энди Мускетти точно заставит провести как минимум пару бессонных ночей.

В исполнении Билла Скарсгарда Пеннивайз стал еще более ужасающим, а сам фильм в итоге вышел на первую строчку самых кассовых экранизаций Стивена Кинга, собрав более 700 миллионов долларов в кинопрокате. Затем, однако, последовал уже менее впечатляющий сиквел «Оно 2», но репутацию первой части он никак не подпортил.

«Звезда родилась» (2018)

Кадр из фильма «Звезда родилась»

Ремейк одноименной музыкальной драмы 1937 года стал режиссерским дебютом Брэдли Купера, который, к тому же, сыграл одну из главных ролей и выступил соавтором сценария.

Последнюю версию «Звезда родилась» от предыдущих отличает не только звездный дуэт Купера и Леди Гаги, но и потрясающий саундтрек, за который фильм номинировали на множество наград, в том числе и на «Оскар». Впоследствии картина выиграла только одну статуэтку за лучшую песню, хотя потенциально могла одержать победу еще в 7 номинациях.

«Носферату» (2024)

Несмотря на пока что довольно скромный список режиссерских работ, Роберт Эггерс уже давно зарекомендовал себя как настоящий специалист по современной интерпретации старых историй и легенд.

Вышедший в прошлом году «Носферату» стал ремейком одноименного ужастика 1922 года и в какой-то степени даже превзошел легендарный оригинал — по крайней мере, по части звукового сопровождения, спецэффектов и пугающей атмосферы, созданной при помощи мрачных декораций. К слову, именно костюмы, художественную постановку и саундтрек «Носферату» получил всевозможную похвалу и множество номинаций на престижные премии.

«Суспирия» (2018)

Кадр из фильма «Суспирия»

Мистический триллер Луки Гуаданьино стал ремейком одноименного фильма 1977 года Дарио Ардженто и поначалу вызвал неоднозначную реакцию у публики, которая даже называла «Суспирию» одним из худших фильмов 2018 года.

Тем не менее, с точки зрения собственной цели картина, кажется, добилась того, чего хотела — «Суспирия» не стала подражанием оригинальному фильму, а внесла собственные новые элементы в историю и таким образом превратилась в полное сюрпризов кино даже для тех, кто давно является фанатом оригинальной «Суспирии».

«Маленькие женщины» (2019)

В последние годы Грета Гервиг стала одной из самых перспективных фигур в Голливуде, и предопределила это совсем не «Барби».

«Маленькие женщины» стали третьей по счету режиссерской работой Гервиг, которая смогла по-настоящему точно передать атмосферу одноименного романа Луизы Мэй Олкотт 1868 года и собрать впечатляющий звездный актерский состав. Фильм номинировали на множество наград, а в результате «Маленькие женщины» получили одну премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов.

Некоторые из этих фильмов уже стали культовой классикой, встав в один ряд с некоторыми картинами, вышедшими только в прошлом году — почитать о тех фильмах, которые точно войдут в списки лучших в истории, можно в этой подборке.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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