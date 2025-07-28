Доказали, что могут быть лучше: достойные ремейки, снятые в последние годы (и оказавшиеся более интересными, чем оригинал)

Хотя всевозможные ремейки уже давно стали классикой современного Голливуда, пока что индустрия не так уж умело с ними обращается — «переделки» все чаще разносят как критики, так и зрители, а результаты кинопроката тоже оказываются неутешительными.

С каждым годом зрители все громче начинают говорить о том, что старые фильмы проще оставить в покое, однако некоторые ремейки со своей задачей все-таки справляются — о них рассказываем в этой подборке.

Хотя мини-сериал, вышедший в 1990 году и ставший первой адаптацией «Оно» Кинга, до сих пор может неплохо взбудоражить нервы своим новым зрителям, «Оно» Энди Мускетти точно заставит провести как минимум пару бессонных ночей.

В исполнении Билла Скарсгарда Пеннивайз стал еще более ужасающим, а сам фильм в итоге вышел на первую строчку самых кассовых экранизаций Стивена Кинга, собрав более 700 миллионов долларов в кинопрокате. Затем, однако, последовал уже менее впечатляющий сиквел «Оно 2», но репутацию первой части он никак не подпортил.

Ремейк одноименной музыкальной драмы 1937 года стал режиссерским дебютом Брэдли Купера, который, к тому же, сыграл одну из главных ролей и выступил соавтором сценария.

Последнюю версию «Звезда родилась» от предыдущих отличает не только звездный дуэт Купера и Леди Гаги, но и потрясающий саундтрек, за который фильм номинировали на множество наград, в том числе и на «Оскар». Впоследствии картина выиграла только одну статуэтку за лучшую песню, хотя потенциально могла одержать победу еще в 7 номинациях.

Несмотря на пока что довольно скромный список режиссерских работ, Роберт Эггерс уже давно зарекомендовал себя как настоящий специалист по современной интерпретации старых историй и легенд.

Вышедший в прошлом году «Носферату» стал ремейком одноименного ужастика 1922 года и в какой-то степени даже превзошел легендарный оригинал — по крайней мере, по части звукового сопровождения, спецэффектов и пугающей атмосферы, созданной при помощи мрачных декораций. К слову, именно костюмы, художественную постановку и саундтрек «Носферату» получил всевозможную похвалу и множество номинаций на престижные премии.

Мистический триллер Луки Гуаданьино стал ремейком одноименного фильма 1977 года Дарио Ардженто и поначалу вызвал неоднозначную реакцию у публики, которая даже называла «Суспирию» одним из худших фильмов 2018 года.

Тем не менее, с точки зрения собственной цели картина, кажется, добилась того, чего хотела — «Суспирия» не стала подражанием оригинальному фильму, а внесла собственные новые элементы в историю и таким образом превратилась в полное сюрпризов кино даже для тех, кто давно является фанатом оригинальной «Суспирии».

В последние годы Грета Гервиг стала одной из самых перспективных фигур в Голливуде, и предопределила это совсем не «Барби».

«Маленькие женщины» стали третьей по счету режиссерской работой Гервиг, которая смогла по-настоящему точно передать атмосферу одноименного романа Луизы Мэй Олкотт 1868 года и собрать впечатляющий звездный актерский состав. Фильм номинировали на множество наград, а в результате «Маленькие женщины» получили одну премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов.

Некоторые из этих фильмов уже стали культовой классикой, встав в один ряд с некоторыми картинами, вышедшими только в прошлом году — почитать о тех фильмах, которые точно войдут в списки лучших в истории, можно в этой подборке.