Докатился: от шокирующих откровений звезды фильма «Люди Икс» глаза на лоб полезут

Очень часто ради желанных ролей актеры идут на серьезные жертвы. Они изнуряют себя диетами, поправляются на 20 кило или наращивают мышцы в спортзале. Но не все готовы на такую самоотверженность.

Актер Тай Шеридан, известный по роли Циклопа из фантастического фильма «Люди Икс: Темный Феникс», явно не из таких. Он сразу же заявил создателям картины, что ему лень идти в спортзал и приводить себя в форму. Дело неслыханное, но, как ни странно, актеру пошли на уступки. Специально для Шеридана изготовили «мускулистый костюм», который он почти не снимал во время съемок.

Сюжет супергеройского фильма рассказывает историю Джин Грей, которая превращается в Темного Феникса. После одной спасательной миссии героиня была поражена неведомой силой, способной превращать ее в могущественного мутанта. Джин приходится сражаться со своими демонами, и это становится угрозой для всего мира.

Фильм провалился в прокате. Виной всему стали слабый сюжет и неубедительная игра актеров. Возможно, в этом провале сыграл роль и тот самый злосчастный костюм Циклопа.