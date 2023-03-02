Докатился: на что пошел 75-летний Шварценеггер ради появления на экранах (фото)

Поклонники явно не ожидали от него такой роли.

Если артисту повезло сняться в успешном фильме или сразу в нескольких частях популярной кинофраншизы, то над ним сразу нависает опасность стать заложником своей знаменитой роли. Однако Арнольду Шварценеггеру это, наоборот, подарило возможность громко вернуться на экраны.

Прославившись благодаря роли Терминатора, 75-летний актер стал паразитировать на этой теме. В недавнем трейлере сериала Fubar прозвучала реплика «I’m back, baby!». И это сразу напомнило зрителям знаменитую фразу его культового персонажа. И уже из-за этой небольшой отсылки появляется желание посмотреть проект.

Кроме того, для Шварценеггера этот сериал станет первым в его карьере. Раньше накачанный красавец снимался только в полнометражных фильмах. Но из-за отсутствия интересных предложений он неожиданно для своих поклонников решил все-таки поучаствовать в многосерийном боевике.