«Докатилась»: как сейчас живет и выглядит Диана Шурыгина (фото)

Диана Шурыгина прославилась в 2016 году, когда рассказала свою историю изнасилования на всю страну в телеэфире. Многим не понравилось развязное поведение 16-летней девушки. Она производила впечатление не столько жертвы, сколько хитрого провокатора, желающего нажиться на скандале. Получив свою порцию сомнительной славы и гонораров, Диана исчезла с экрана.

Сегодня 23-летняя героиня телепрограмм занимается не менее одиозными вещами. Ее соцсети пестрят эротическими фотографиями в розовых корсетах, банных халатах и радикально тонком нижнем белье. Иногда она привлекает к съемкам свою подругу. С ней они снимают видео в стилистике группы «Тату».

Чтобы привлечь больше клиентов, жаждущих провокационного контента, Шурыгина увеличила грудь. Теперь бывшая телезвезда за деньги предлагает эротические снимки своим подписчикам, которых в одном только «Телеграме» насчитывается более 150 000.