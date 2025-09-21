«Док не ездит на чертовом Мустанге»: культовый DeLorean попал в «Назад в будущее» из-за скандала с «запрещенкой» (да, реклама — ни при чем!)

Съемочная площадка «Назад в будущее» кипела идеями, схемами и странными болтами — но среди всего этого хаоса внезапно возник он — DeLorean DMC-12, автомобиль, мгновенно ставший культовым. Не потому, что кто-то платил за рекламу, а потому, что дизайн машины кричала о будущем громче любых слов. И потому что ее создатель влип в неприятности.

Как вспоминал сценарист Боб Гейл, когда они работали над фильмом, основатель компании Джон ДеЛореан был в новостях каждый день из-за суда по делу о наркотиках, а компания уже обанкротилась, и из-за этого инфошума на нее и обратили внимание:

«Для нас в этом было что-то опасное, контркультурное, и невероятно красивое — особенно эти двери-крылья чайки».

В итоге над автомобилем трудились мастера Голливуда, ранее создававшие машины для «Бегущего по лезвию». Каждая деталь превращала обычный DeLorean в машину времени, готовую к любым приключениям Марти.

Для съемок использовали три машины: «A» — для крупных планов и красоты, «B» — для трюков, «C» — для съемки интерьера с урезанными частями кузова, чтобы поместились камеры и оборудование.

И хотя DMC-12 был не спортивным автомобилем по меркам начала 80-х, с его 130-сильным мотором, сцены на скорости 88 миль в час смотрятся убедительно — ведь в кино важен эффект, а не реальные цифры на спидометре.

Забавно, что Ford пытался протолкнуть в кино Mustang за 75 тысяч долларов, но Боб Гейл решительно отказался:

«Док Браун не ездит на чертовом Мустанге».

Так DeLorean DMC-12 стал символом странного, опасного и красивого будущего, которое можно увидеть на экране.

