Доходы в «Ленкоме» рассекречены: вдову Караченцова поймали на нелепой лжи

Марк Варшавер прокомментировал гонорары Людмилы Поргиной в «Ленкоме». Как рассказал худрук театра, актриса получает 80 тысяч рублей в месяц.

Вот уже несколько месяцев продолжается противостояние вдовы Николая Караченцова и знаменитой сцены. Как утверждает Поргина, Варшавер специально лишил ее возможности принимать участие в спектаклях, сместив лишь на роли в массовке. В связи с этим уменьшились и заработки артистки, поэтому теперь она едва сводит концы и концами. Однако, как оказалось, слова знаменитости не являются правдой. По словам самого Варшавера, Поргина участвует в шести постановках, за которые получает дополнительные выплаты, а ее зарплата достигает 80 тысяч рублей при окладе в 53 тысячи.

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Также собеседник издания в беседе с порталом Prozvezd.info признался, что артистка не лишится зарплаты, даже если откажется выходить на сцену. В таком случае ей урежут лишь надбавки за непосредственное участие в постановках, но оклад останется неизменным.