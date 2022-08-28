Доходы будут расти: 3 знака Зодиака получат большие деньги в сентябре

Для многих людей сентябрь становится месяцем финансовых затруднений - отпускные уже потрачены, а до следующей зарплаты еще далеко. Но, согласно прогнозам астрологов, так будет не у всех - некоторым знакам зодиака фортуна улыбнется и подарит дополнительные возможности пополнить свой кошелек. Рассказываем, кто же эти счастливчики.

Телец

По словам специалистов в сфере астрологии, в сентябре 2022 деньги к Тельцам будут поступать из разных источников. Кто-то получит щедрую прибавку к зарплате за успехи на работе, кто-то получит прибыль от сделанных ранее инвестиций. Кроме того, звезды говорят, что у представителей земного знака может появиться дополнительный источник дохода - возможно, им удастся монетизировать свое давнее хобби или увлечение.

Единственное, что стоит иметь в виду Тельцам - у них может возникнуть соблазн потратить средства на сиюминутные хотелки. Астрологи рекомендуют вложить деньги во что-то полезное - например, в изучение новых бизнес-моделей.

Лев

Для уроженцев огненного знака начало осени будет многообещающим в финансовом плане. Доход Львов будет более чем стабильным, у тех, кто занимается собственным бизнесом, наметится существенный прогресс и значительное увеличение прибыли. Звезды советуют представителям знака не упускать свой шанс - сейчас у них есть все ресурсы и возможности для того, чтобы добиться еще больших высот. Львам не следует игнорировать идеи, которые приходят им на ум - многие из них принесут существенную материальную выгоду.

Кроме того, сентябрь станет удачным временем для инвестиций, например, в недвижимость - в долгосрочной перспективе это принесет большую пользу.

Весы

Весы, пожалуй, один из самых усердных и трудолюбивых знаков в зодиакальном круге, и в сентябре 2022 года его представители могут рассчитывать на солидное денежное поощрение от руководства. Кроме того, небесные светила говорят о том, что для уроженцев воздушного знака начало осени станет удачным временем для старта собственного бизнеса - если Весы давно задумывались о своем предприятии или проекте, сейчас самый подходящий момент воплотить давние замыслы в реальность.