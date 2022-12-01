«Доходов не было»: раскрыта правда о печальном положении дел Пугачевой в России

Алла Пугачева, покинувшая страну и переехавшая в Израиль, избавляется и от бизнеса в России. Последнее предприятие певицы ООО «АБП» закрывается. Силами компании было организовано юбилейное шоу Пугачевой в Кремле три года назад. Руководителем фирмы числилась помощница артистки Елена Чупракова, которая проработала с ней несколько десятков лет. Номинально организация была зарегистрирована на исполнительницу.

По словам Елены, информацию о ликвидации компании никто не скрывает — все официальные данные есть в реестре. Она объяснила, что фирма занималась организацией выступлений Пугачевой. А так как концертов нет, то и обеспечивать работу ООО бессмысленно. Ведь нужно сводить баланс зарплат и платить налоги, что приводило к неоправданным расходам.

«Никаких доходов давно уже не было», — заявила Чупракова в интервью.

При этом Елена опровергла слухи о поиске работы. Она подчеркнула, что продолжает сотрудничать с Аллой Борисовной по разовым поручениям. Более того, сейчас Чупракова уже на пенсии.