Доходит до драк: Заворотнюк приходится воспитывать чужого ребенка

Анна и Майкл, дети Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова, родились с разницей в четыре года. Брат и сестра всегда поддерживали теплые отношения, но Анна все равно старается воспитывать своего родственника, пока их мать борется с онкологией.

Как рассказала дочь звезды «Моей прекрасной няни», она не может игнорировать поведение брата. И всегда вмешивается, если их мнения вдруг расходятся.

«Бывает, что я беру на себя ответственность и как-то стараюсь поменять его взгляды», — рассказала звезда социальных сетей в своем блоге.

В детстве же, по словам Заворотнюк, они могли решать свои разногласия дракой. Брат и сестра нередко устраивали потасовки, чтобы решить, кто из них прав. И до сих пор Анне иногда хочется вспомнить старые привычки, когда она не согласна с Майклом.