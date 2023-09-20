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Доходит до драк: Заворотнюк приходится воспитывать чужого ребенка

20 сентября 2023 08:45
Доходит до драк: Заворотнюк приходится воспитывать чужого ребенка

Наследница знаменитости раскрыла всю правду о жизни в семье.

Анна и Майкл, дети Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова, родились с разницей в четыре года. Брат и сестра всегда поддерживали теплые отношения, но Анна все равно старается воспитывать своего родственника, пока их мать борется с онкологией.

Как рассказала дочь звезды «Моей прекрасной няни», она не может игнорировать поведение брата. И всегда вмешивается, если их мнения вдруг расходятся.

«Бывает, что я беру на себя ответственность и как-то стараюсь поменять его взгляды», — рассказала звезда социальных сетей в своем блоге.

В детстве же, по словам Заворотнюк, они могли решать свои разногласия дракой. Брат и сестра нередко устраивали потасовки, чтобы решить, кто из них прав. И до сих пор Анне иногда хочется вспомнить старые привычки, когда она не согласна с Майклом.

Доходит до драк: Заворотнюк приходится воспитывать чужого ребенка

«Сейчас как-то управляемся без кулаков, хотя иногда очень хочется», — призналась Анна.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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