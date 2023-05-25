Доходит чуть ли не до драк: что приходится терпеть бедняжке Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям напрасно считаются крепкой и счастливой парой. Возлюбленные поженились больше 10 лет назад, обзавелись тремя детьми, но так и не научились жить душа в душу.

Правду о том, что творится в непростых отношениях монарших особ, раскрыл дворцовый эксперт Том Куинн. Причина семейных неурядиц кроется в сложном и неуравновешенном характере наследника престола. Хоть Уильям и стал многодетным отцом, но порой ведет себя хуже ребенка.

Куинн рассказал, что принц часто устраивает истерики, поэтому бедняжке Миддлтон с ним бывает непросто. Дело доходит чуть ли не до драк.

«У них бурные ссоры», — приводит слова эксперта портал Express .

До тяжелых телесных не доходит лишь благодаря терпению и благоразумию Кейт.