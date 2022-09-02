Доходило до рукоприкладства: что скрывалось за фасадом «идеального» брака Евгения Леонова

Легендарный актер Евгений Леонов был женат лишь один раз. Его избранницей стала Ванда Стойлова. Супруги прожили вместе 37 лет, пока смерть их не разлучила.

Однако за фасадом брака, который казался идеальным, скрывалась неприглядная правда. Леонов был невероятно привязан к своей возлюбленной, которая подарила ему сына Андрея. Доходило до того, что, когда той не было дома, актер мог проводить свободное время, сидя на подоконнике и выжидая, когда же вернется его благоверная.

А вот Стойлова столь нежным и трепетным отношением к супругу не отличалась. Порой доходило до рукоприкладства. Например, однажды Леонов нарвался на неприятности из-за того, что задержался на дружеском ужине с Людмилой Поргиной.

Как пишет портал «Экспресс газета », когда под утро коллеги все-таки объявились, Стойлова не стала церемониться с мужем, которому влепила звонкую оплеуху.